Hepsi adliyede ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik görevlileri tarafından aramalarda ele geçirilen delici, kesici ve sakıncalı aletler ile adliyede unutulan eşyaları bir sergide topladı.

SUÇ ALETLERİ SERGİLENDİ

Serginin açılışını İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Zafer Koç ile Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz yaptı. Sergide, kemer tokasına gizlenmiş şekildeki çakı, şişli-tarak, kozmetik malzeme görünümlü şok aleti, muşta, sustalı, kredi kartı şeklinde bıçak, parfüm görünümlü biber gazı ve kalem silahı gibi 3 bin 896 kesici ve delici alet ile ele geçirilen 450 adet mermi sergilendi.

Sergilenen eşyalar arasında biber gazı, tığ, makas, falçata, meyve bıçağı, törpü, şarjör, köpek savar, puro keseceği, kelebek çakı gibi adliyelere sokulmasında sakınca bulunan aletler de yer aldı. 943 unutulan eşya arasında ise tespih, bileklik, araba anahtarları, cep telefonları, hoparlör, ses kayıt cihazı, tablet, saat, mızıka, diploma da yer aldı. Adliyede bulunan 6 bin 900 TL ise bir süre bekletildikten sonra maliyeye devredileceği belirtildi.

“ADLİYENİN GÜNLÜK SİRKÜLASYONU 50-60 BİN KİŞİ”

Başsavcı vekili Zafer Koç, “İstanbul Adalet Sarayı yaklaşık 5 bin personelin çalıştığı, günlük avukat vatandaş sirkülasyonu yaklaşık 50-60 bin civarında olduğu Avrupa’nın en büyük adliye sarayıdır. Adalet Sarayına giriş çıkışlarda özel güvenlik görevlilerimiz gelişmiş cihazlarla bu kontroller yapılmakta. Daha önce bildiğiniz üzere çok üzücü bir olay yaşanmıştı. Ondan önce de sonrada güvenlik tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir” dedi.

“SUÇ UNSURU TAŞIYAN ALETLERE İŞLEM YAPILDI”

Suç unsuru içeren el koymalarda işlem yapıldığını belirten Koç, “Suç unsuru içermeyenler el konulup Makine Kimya Enstitüsü’ne teslimi yapılacaktır. Hem suç unsuru içeren hem de içermeyen aletler bir de vatandaşların unuttuğu bir kısım eşyalar söz konusu. Paralar da söz konusu. Onlar da maliye hazinesine katkıda bulunmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor. Gelen giden vatandaşların da hassa davranmalarını güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.