İBB, toplu ulaşımda 100 bin maske dağıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımıyla bugün toplu taşıma araçlarında 100 bin maskenin dağıtıldığını açıkladı.

İmamoğlu, “Metro, metrobüs, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve kalabalık ortamlarda maske kullanmak artık zorunlu bir tedbirdir, lütfen bu süreçte maske kullanımını alışkanlık haline getirelim” diyerek, toplu bulunulan mekanlarda maske takılmasını istedi.

Maskeler, İBB'ye ait İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO otobüsleri ile METRO İSTANBUL AŞ'nin işlettiği bütün raylı sistemlerde, ŞEHİR HATLARI AŞ vapurlarında ve İBB'nin denetimindeki özel yolcu motorlarında dağıtıldı.

Araç şoförleri ve güvenlik görevlileri, maskesiz yolculara vererek İstanbulluları toplu ulaşım araçlarına maskeli binmeleri konusunda uyardı. Yolcuların da uygulamadan memnun olduğu gözlendi.

İLGİLİ HABER İstanbul'a giriş çıkışlarla ilgili çok önemli duyuru