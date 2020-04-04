Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İBB, toplu ulaşımda 100 bin maske dağıttı

Toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini ardından, İBB bugün otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda 100 bin maske dağıttı. İBB Başkanı İmamoğlu, “Lütfen bu süreçte maske kullanımını alışkanlık haline getirelim” dedi.

Sözcü İstanbul
18:02 -
Haberler Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımıyla bugün toplu taşıma araçlarında 100 bin maskenin dağıtıldığını açıkladı.

Sözcü

İmamoğlu, “Metro, metrobüs, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve kalabalık ortamlarda maske kullanmak artık zorunlu bir tedbirdir, lütfen bu süreçte maske kullanımını alışkanlık haline getirelim” diyerek, toplu bulunulan mekanlarda maske takılmasını istedi.

Maskeler, İBB'ye ait İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO otobüsleri ile METRO İSTANBUL AŞ'nin işlettiği bütün raylı sistemlerde, ŞEHİR HATLARI AŞ vapurlarında ve İBB'nin denetimindeki özel yolcu motorlarında dağıtıldı.

Sözcü

Araç şoförleri ve güvenlik görevlileri, maskesiz yolculara vererek İstanbulluları toplu ulaşım araçlarına maskeli binmeleri konusunda uyardı. Yolcuların da uygulamadan memnun olduğu gözlendi.

İLGİLİ HABERİstanbul'a giriş çıkışlarla ilgili çok önemli duyuruİstanbul'a giriş çıkışlarla ilgili çok önemli duyuru İLGİLİ HABERİstanbul'da ateşi olan hastalar metroya binemeyecekİstanbul'da ateşi olan hastalar metroya binemeyecek
Corona istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro Metrobüs sosyal medya Sözcü Üsküdar yenikapı
Son güncelleme: 18:36 04.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more