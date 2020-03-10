İBB’den ‘corona virüsü’ alarmı: Çalışmalar hızlandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtımı yapılan Corona Hijyen Filosu'nun, toplu ulaşım araçları ve durakların ardından kapalı mekanlara yönelik dezenfektasyon çalışmaları sürüyor.

İBB Sağlık Daire Başkanlığı bağlı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve OTOBÜS AŞ ekipleri, corona virüsü tehdidine karşı hijyen çalışmalarını hızlandırdı.

CAMİLER, KİLİSELERİ BANKAMATİKLER HER YER TEMİZLENİYOR

Özel olarak oluşturulan ekipler, kültür merkezleri, İBB İletişim Noktaları, İSMEK, İSADEM, Darülaceze Müdürlüğü binaları, engelli merkezleri, camiler, cemevleri, kiliseler, sinagoglar ve kütüphaneler, bankamatikler gibi pek çok noktada virüslere karşı dezenfeksiyon sağlıyor.

Son verilere göre toplam 700 bin metrekare kapalı alanda dezenfeksiyon işlemi uygulayan İBB, çalışanlarına ve gün içerisinde belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara daha hijyenik bir atmosfer sunabilmek için Saraçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa yerleşkelerini de dezenfekte ediyor.

HER HAFTA TEMİZLİK

Virüs tehdidi atlatılıncaya kadar haftada bir kez tekrarlanacak olan dezenfeksiyon işlemlerinde, alanında eğitim almış uzman İBB personellerince Biosidal Yönetmeliği’ne uygun ilaçlar kullanılıyor.

TOPLU ULAŞIMDA GÜNLÜK DEZENFEKTE

İBB, metrolarda 100, İETT otobüslerinde 420 personel ile temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Metro ve metrobüs istasyonları daha sık aralıklarla yıkanıp, temizleniyor.

44 metrobüs istasyonunda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında ise 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi. Özel olarak hazırlanan 18 araçta, 36 dezenfeksiyon personeli de sahada çalışıyor. Ekipleri koordineli bir şekilde İstanbulluların bulunduğu yüzlerce noktada 7/24 dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.