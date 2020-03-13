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İBB’den üniversiteyi kazanamayanlara müjde

İBB Meclisi, üniversiteyi kazanamayan gençlerin 1 yıl daha 50 lira olan öğrenci İstanbulkart'ını kullanabilmesi için karar aldı.

Sözcü İstanbul
11:11 -
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İBB’den üniversiteyi kazanamayanlara müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 85 lira olan Mavi Kart öğrenci abonman kartlarının 50 liraya düşürülmesinin ardından, liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençlere yönelik yeni bir desteği de hayata geçirdi.

İBB Meclisi, mart ayı toplantılarının ikinci birleşiminde, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin, 1 yıl süreyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi kararını aldı.

Başkanlık teklifiyle İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından İBB Meclisi’ne sunulan rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

1 YIL DAHA KULLANACAKLAR

Karar kapsamında, ikinci yılda üniversiteye hazırlanan gençler, 50 lira olan Mavi Kart öğrenci abonman kartını bir yıl daha kullanabilecekler.

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Son güncelleme: 11:13 13.03.2020
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