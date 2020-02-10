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İdlib saldırısı sonrası ABD’den başsağlığı mesajı!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

21:47 -
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İdlib saldırısı sonrası ABD’den başsağlığı mesajı!

Suriye'den yine acı haber geldi. Geçen hafta 8 askerin şehit düştüğü bölgede bugün de 5 askerimiz şehit olurken 5 askerimiz de yaralandı.

Saldırı sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

* Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

* NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz.

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