İdlib saldırısı sonrası ABD’den başsağlığı mesajı!

Suriye'den yine acı haber geldi. Geçen hafta 8 askerin şehit düştüğü bölgede bugün de 5 askerimiz şehit olurken 5 askerimiz de yaralandı.

Saldırı sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

* Bugün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden beş Türk askerinin yakınlarına & ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

* NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız & Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz.