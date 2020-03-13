İETT’deki milyonluk vurguna ilişkin soru önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin mart ayı oturumlarının ikinci bileşiminde CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği “İETT’deki 9.1 milyon liralık vurgun” haberi ile ilgili soru önergesi vermek istedi.

“GERÇEK HABERE ULAŞMAK İÇİN BAŞKA GAZETELERDE OKUYUN”

Ataman önergesinde “İki memur İETT’yi 9.1 milyon lira dolandırdı. Usulsüzlüğün tespitinin ardından Savaş I. ve Ahmet K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Biri Kanada’ya kaçtı, diğeri aranıyor. Gerçi sizin yandaş gazetelerden başka bir şey okuduğunuzu zannetmiyorum. Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, OdaTV okursanız gerçek haberlere ulaşmış olursunuz” dedi.

“SİZ, ‘MUTEBER HOCA EFENDİ’ DERKEN ODA TV…”

Önergesinde OdaTV’ye yönelik soruşturmaya da tepki gösteren Ataman “Siz burada FETÖ’nün eğitim tesislerine, özel sağlık tesislerine, özel yurtlarına, plan değişikliği yaparak ekonomik olarak güçlenmesini sağlarken ‘muteber hoca efendi’ derken o dönem FETÖ ile mücadele eden ve tutuklanan Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç’ı yeniden tutukladınız. Onlar sadece gazetecilik görevlerini yapıyorlardı. Bir suçları varsa tutuksuz yargılanabilirlerdi” diye konuştu.

“AKP GÖZ YUMDU”

İBB’yi dolandıran İstanbul halkının parasını çalanları CHP yönetiminin ortaya çıkardığını, AKP’nin ise göz yumduğunu savunan Ataman şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Gerekli kontroller zamanında yapılsaydı kamunun parası çalınmamış olacaktı. İsmi geçen kişilerin yaptıkları yolsuzluklarla ilgili dönemin belediye başkanı ve yöneticileri tarafından bir işlem yapılmış mıdır? Bu yapılan hırsızlıkla ilgili yeterli denetimi yapmayan kamu görevlileri kimlerdir? Tespit edildikten sonra gerekli soruşturmanın yapılarak meclise bilgi verilmesini arz ederim.”

“BÖYLE SORU ÖNERGESİ OLMAZ”

Önergenin oylanması öncesinde söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Yapılan bir yolsuzluktan bahsediliyor. Konu yargıya yansımış durumda. Hukuk gereğini yapıyor. Böyle soru önergesi olmaz. Bu tür soru önergeleri ile meclisi provoke etmeyelim. Yalova’da da yolsuzluk yapıldı. Ayrıca kimse gazetecilik yaptığı için tutuklanmıyor. MİT görevlilerinin kimliğini ifşa etmenin neresi gazetecilik?” diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da yargıya intikal eden başka konularla ile ilgili AKP grubunun isteği ile araştırma komisyonları kurulduğunu hatırlatarak “Yargıya yansıyan konularda araştırma komisyonu kurulabiliyor ve sorun olmuyor. Soru önergesi verilince mi sorun oluyor? Yalova’da da yolsuzluğu ortaya çıkaran belediye başkanının kendisi. Görevden alınması darbedir” karşılığını verdi.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Ataman’ın önergesi AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. Ataman’ın geçtiğimiz ay, İBB’ye bağlı Şehir Hatları A.Ş’nin hurda hırsızlığı gerekçesiyle aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuzenin de bulunduğu 4 isim hakkındaki suç duyurusuna ilişkin soru önergesi de AKP ve MHP’nin oyları ile reddedilmişti.