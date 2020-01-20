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İGA’ya yeni rant kapısı olacak

İstanbul Havalimanı’nda Turizm acentalarının transfer yolcu karşılama faaliyetlerinin havalimanı içinde sonlandırılmasını TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
İGA’ya yeni rant kapısı olacak

“Bu uygulama İGA'ya yeni rant yaratma gayretinden başka bir anlama gelmez” diyerek uygulamadan vazgeçilmesi çağrısı yapan Nuhoğlu, karşılanan turist başına 4 Euro para alındığını da bildirdi. Nuhoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, “Gümrüklü salon çıkış kapısı önünden karşılama alanına girerek turistleri karşılayan turist rehberleri ve transfer görevlilerine engel getirildi” dedi.

Mağdur olan acente sahiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yapmak istedikleri basın açıklamasına İstanbul Valiliğince engel olunduğunu belirten Hayrettin Nuhoğlu, “Doğrudan bir acentecilik faaliyeti olan turist karşılama işini para karşılığı yapmak hem yasalara aykırı hem de Türk turizmini baltalamak demektir. Bu, İGA'ya yeni bir rant yaratma gayretinden başka bir anlama gelmez ve acente haklarının İGA tarafından gasp edilmesine yol açar” diye konuştu.

Son güncelleme: 04:04 20.01.2020
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