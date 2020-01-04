İl emniyet müdüründen uyuşturucu tepkisi!

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirildi.

Operasyon sonrası İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, üniversite önünde satılan uyuşturucuların fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı:

* Alemin batsın kirli torbacı.

* Bu ne ki hacı! Bu otlar neci.

* Dumanda giydiğin çamurlu tacı, belli ki düşürdün halin pek feci.

* Bilmen mi sonunuz her daim acı. İncivez’den uzayın.

TUTUKLANDILAR

Zonguldak’ta, üniversite çevresinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.B., O.O., B.B. ve S.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. İHA-DHA