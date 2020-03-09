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İlk oruç hangi tarihte tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?

Müslümanlar için büyük bir önemi olan üç aylara günler önce girdik. Üç aylar arasında oruç ayı olarak bilinen Ramazan ayı ve ardından gelen bayram yaklaşıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte ilk oruç yani Ramazan ayı başlangıç tarihi...

13:08 -
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İlk oruç hangi tarihte tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?

Mübarek üç aylardan Recep ayının başlaması ile birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi de merak edilmeye başlandı. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2020’de ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

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