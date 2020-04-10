İmamoğlu, ‘9 metro sürücüsünün testi pozitif çıktı’ dedi, önemli bir çağrıda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karar Gazetesi yazarları Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un salgın ile ilgili sorularını, YouTube üzerinden canlı yayınlanan programda yanıtladı.

İmamoğlu İstanbul'da hala günlük 700 binler seviyesinde toplu ulaşım kullanımı olduğunu belirterek, şunları söyledi;

*Özel araç kullanımı da oldukça yüksek. 20 yaş altı yasağından sonra da istediğimiz seviyelerde değil. Toplumun yüzde 85'inin bu çağrıya uyması sevindirici tabi. Bu iyi bir oran aslında.

*Dünyada saygın bir tavır olarak İstanbullulara mal edebiliriz ama İstanbul'da ciddi anlamda çalışan tesisler var. Bu anlamda baktığınızda, sokakta 2-2,5 milyon civarında bir nüfusun olabileceğini öngörüyoruz İstanbul'da. Bu da ciddi bir tehdit.

“ŞOFÖRLER SAHADA TEHDİT ALTINDA”

İmamoğlu, 2-3 haftalık sokağa çıkma yasağı önerisinin altını bir kez daha çizerek dikkat çekici bir örnek verdi. Kirazlı-Başakehir arasında hizmet eden metroyu süren 9 metro sürücüsünün Covid-19 testinin pozitif çıktığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ne yaptık? Biz, oraya farklı yerlerden arkadaşlarımızı aktardık. 4 bin 976 şoförümüz var bizim İETT bünyesinde. Ama kronik hastalıkları olanlar ve korunması gereken insanlara, sadece İETT'de değil, tüm kurumlarımızda izin verdik.

*Şu anda, bin 431 çalışanımız, otomatikman izinliler. Evinden çalışabilecek olanlar evden bize katkı sunuyor ya da ücretli izinleri var. Sahada da bu tehdidin altında şoförlerimiz var.

*Neticede, bu yayılmacılık eğer devam ederse, sizin zorunlu hizmetinizi yerine getiren insanları da yoğun bir şekilde risk altına itiyorsunuz.

“BİZE GELEN BAĞIŞLARI VALİLİĞE BİLDİRİYORUZ”

İmamoğlu, İBB'nin ihtiyaç sahibi insanlara yapılan yardımlar hakkında da konuştu. İBB'ye son 7 günde 450 bin yardım başvurusu geldiğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Muazzam bir ekonomik yoksulluk var. Biz, 230 bin ailemize sosyal yardım yapar durumdayız. Bir de yeni gelen başvuruları değerlendirip, kayıt açıp, süratle onlara katkı sunma çabası içindeyiz.

*Geçen hafta, bağışla elde ettiğimiz bir miktarı ile 9 bin 500 insanımıza kart dağıtımımız devam ediyor. Her gün, 2000-2500 koliyi adreslere takdim ediyoruz. Bunların büyük bir kısmı, bize gelen ayni bağışlarla yürütülüyor.

*Aynı zamanda, dün sonuçlanan 500 bin adet koli alımı yaptık. Bize yapılan bağışların, valiliğe bildirilmesi noktasında adım da attık.

*Bugüne kadar hiç yapılmamış. Dedim ki, ‘Bize kimin bağış yaptığını devletimiz bilsin.' Bakanlık, bu konuda bir tedbir alması gerekirse ya bizi uyaracak ya kendileri tedbir alacak.

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