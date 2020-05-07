İmamoğlu açıkladı: 30 saatte 7.3 milyonluk fatura ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “askıda fatura” kampanyasının son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Dayanışma ile ne güzel oluyorsun İstanbul” diyen İmamoğlu, “askıda fatura” kampanyasında 30 saatte 56 bin 573 ailenin, 7 milyon 307 bin 612 TL değerindeki faturasının ödendiğini belirtti.

İmamoğlu, “Düzenli olarak bu verileri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkürler” dedi.

4 MAYIS'TA DUYURULDU

İmamoğlu'nun 4 Mayıs günü duyurusunu yaptığı, “askıda fatura” uygulaması, ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturdu.

2 gün boyunca sisteme ihtiyaç sahiplerinin faturalarını kaydetmesinin ardından 6 Mayıs'ta ödeme sistemi açıldı ve hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarını ödemeye başladı.

Yoğun ilgi gören kampanyaya dün gece yurt dışından siber saldırı gerçekleştirildi. Bunun üzerine sitenin erişimi yurt dışına kapatıldı. Ancak yardım kampanyasına olan destek düşmedi. Sisteme eklenen ve ödenen fatura sayıları sürekli artıyor.

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