İmamoğlu duyurdu: Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosu 29 Ekim’de açılıyor

FOX TV'de Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattı projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“METROBÜSÜN DE YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK”

Metro hatlarıyla ilgili çok ciddi atılımlar yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu şunları kaydetti:

* Duran hatları hayata geçirdik. 29 Ekim’de inşallah Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını hep beraber hizmete açıyoruz. Günde 400 bin yolcu bekliyoruz o hatta. Metrobüsün de yükünü hafifletecek.

* Eminönü-Alibeyköy hattını yıl sonunda inşallah hizmete açacağız. Aşiyan-Rumeli Hisarı füniküler hattı durmuştu, orayı harekete geçirdik. Çok hızlı bitireceğiz. Önümüzdeki sene Eylül-Ekim ayına yetiştirmek istiyoruz.

* Ama İstanbul'un şöyle bir sorunu var: İstanbul boydan boya artık çok uzun bir hatta sahip. Ve İstanbul'daki bütün ulaşım araçlarının belli bir kilometresi var.

* Mesela lastik tekerlekli araçlarda bu saatte 20 kilometreye kadar düşebiliyor. Örneğin Marmaray 38 kilometre. Yani siz 1 saatte 38 kilometrelik bir güzergahı aşabiliyorsunuz.