İnönü’nün kızı babasını anlattı

Özden Toker babasıyla ilgili çok özel anılarını anlattı. Merakla okuyacaksınız&#8230; Ayrı fiyatla satılan HaftaSonu yine dopdolu bir içerikle geliyor. Kaçırmayın.. Özden Toker. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/inonunun-kizi-babasini-anlatti-6051805","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/inonunun-kizi-babasini-anlatti-6051805","pageType":"yazi","pageIdentifier":6051805,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130nu00f6nu00fcu2019nu00fcn ku0131zu0131 babasu0131nu0131 anlattu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":6051805,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/inonunun-kizi-babasini-anlatti-6051805/","headline":"u0130nu00f6nu00fcu2019nu00fcn ku0131zu0131 babasu0131nu0131 anlattu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/23/iecrop/sozcu-hafta-sonu-kapak_16_9_1600902557.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":"2020-09-24 05:00:19","datePublished":"2020-09-24 05:00:19","dateModified":"2020-09-24 02:13:26","info":"{"seo_news":"false"}"});