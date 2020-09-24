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İnönü’nün kızı babasını anlattı

2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, SÖZCÜ HaftaSonu’na konuştu. Yarın mutlaka alın.

05:00 -
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İnönü’nün kızı babasını anlattı

Özden Toker babasıyla ilgili çok özel anılarını anlattı. Merakla okuyacaksınız… Ayrı fiyatla satılan HaftaSonu yine dopdolu bir içerikle geliyor. Kaçırmayın.

Özden Toker

Son güncelleme: 02:13 24.09.2020
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