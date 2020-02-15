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İnsanlık tellere takıldı!

Kimi üzerine yağan bombalardan, kimi açlıktan ve sefaletten. Onlar, nedeni farklı olsa da ölümü bile göze alarak evlerini, ülkelerini terk ederek bazen bir sandalla, bazen bir yük gemisinin en karanlık yerinde bilinmeze giden bir yolculuğa çıkan göçmenler. Bir umutla başlayan ama çoğunlukla kıyıya vuran cansız bir bedenle sonlanan daha insanca yaşama mücadelesi. Göçmelerin sıklıkla kullanığı kaçış rotalarından biri olan Edirne'de de yine benzer bir dram yaşandı. Yurt dışına kaçmak isteyen 6 göçmenden biri epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti. Yeni bir hayata başlamak için vicdanlarını da geride bırakan diğer 5 göçmen ise yardım etmek yerine arkadaşlarını ölüme terk etti.

15:21 -
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İnsanlık tellere takıldı!

Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi’nde bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan şahsı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

FOTO: İHA

BEŞ GÖÇMEN KISKIVRAK YAKALANDI

Olay mahallinde araştırma yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden Fas uyruklu göçmenin yanında 5 göçmenin daha bulunduğunu ve olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler yaptıkları titiz çalışma sonucu 5 göçmeni Meriç Köprüsü civarında kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı. (İHA)

Edirne epilepsi Fas Haber Lozan Polis Sağlık
Son güncelleme: 15:36 15.02.2020
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