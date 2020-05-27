IPSOS’un corona virüsü araştırmasından çarpıcı sonuçlar

Ipsos Araştırma Şirketi 14-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği “Koronavirüs (Corona virüsü) Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu” araştırmasını paylaştı.

İşte IPSOS'un anketinden çarpıcı notlar:

* Vatandaşların salgının dünyada ve Türkiye'de ne zaman sona ereceğine dair beklentileri birbiriyle örtüşüyor.

* Genel beklenti virüsün 6 aydan fazla bir süre içinde kontrol altına alınabileceği yönünde…

TÜRKLER DAHA İYİMSER

* Önümüzdeki birkaç ay içerisinde salgının sona ereceğini düşünenlerde Türkiye için kısmen daha iyimser bir tablo söz konusu. Dünyada %21 olan oran Türkiye'de %29 olarak ankete yansıdı.

* Toplumun yaklaşık üçte birinin ülkemizde salgının birkaç ay içinde biteceğine dair beklentisi bulunuyor.

AİLE BAĞI GÜÇLENDİ

* Corona virüsü salgını Türkiye'de bireylerin daha manevi değerleri sahiplenmesine de yol açtı. Her 4 bireyden 3'ü salgın nedeniyle anne, baba ve kardeşinin kendisi için daha değerli hale geldiğini beyan ediyor.

* Araştırma kapsamında bireylere toplu taşımayı ilk kez ne zaman kullanmaya ve kuaföre/berbere ilk kez ne zaman gitmeye başlayabilecekleri soruldu. Toplumda bu konuda bir görüş birliği olmadığı görülüyor.

BERBERE GİDECEK MİSİNİZ?

* Halihazırda kuaföre/berbere gittiğini belirtenlerin oranı %11, bu oran toplu taşıma kullanma konusunda %14 seviyesinde.

* Mayıs ve Haziran aylarında kuaföre/berbere gitmeyi planlayanların oranı %32 iken, bu oran toplu taşıma için %19'a düşüyor. Genel olarak kuaföre/berbere gitmenin, toplu taşıma kullanmaktan daha az çekince yarattığı gözleniyor.

* Diğer yandan, her iki faaliyet için de yıl sonunu hatta gelecek seneyi bekleyeceğini belirten bir kesim de var (sırasıyla toplam %17; %23).

SİDAR GEDİK: 6 AY DAHA…

Araştırmayı değerlendiren Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik ise şu tespitlerde bulundu:

* Bilinçli bir şekilde direnmeyi sürdürüyoruz, bu sorunun çok kısa bir zamanda çözülmeyeceğinin farkındayız, toplumun önemli bir kısmı bu sürecin en az 6 ay daha devam edeceğini tahmin ediyor.

* Önümüzdeki aylarda normalleşme arttıkça yaşamımızın normal parçalarına geri dönmeye başlayacağız ancak henüz hala endişelerimiz çok taze.

* Her on kişiden dokuzu kalabalık ortamlarda bulunmaktan endişe ediyor, öyle ki hemen hemen her üç kişiden biri bu sene sonuna kadar toplu taşıma kullanmamayı düşünüyor.

SENE SONUNA KADAR

* Vatandaşların %30'una yakını bu sene sonundan önce kuaföre gitmeyi düşünmüyor. Toplumumuzda insanlar arası iletişimin olmazsa olmaz parçaları olan tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi eylemlere de halen büyük endişe ile yaklaşıyoruz, hatta hiç yaklaşmak istemiyoruz denebilir.

* Salgın ile mücadelede bayrağı sağlık çalışanları taşıyor elbette ancak hepimiz bu süreçte çeşitli fedakarlıklar yapıyoruz. Bu fedakarlıkların en başında da sevdiklerimizden uzak kalmaya razı gelmek var, ailelerimize, dostlarımıza özlemimiz çok yüksek.

* Salgın süreci manevi değerlerin farkına daha fazla varmamıza neden oldu, mesela özgürlüğümüzün, mesela anne, baba ve kardeşlerimizin değerini daha fazla anladık. Öte yandan her on kişiden dördü için lüks eşyalara sahip olmak artık daha önemsiz.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirildi. 14-21 Mayıs 2020 saha tarihi ile 9. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± %3 olarak açıklandı.