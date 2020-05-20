50 bin kişi yollara düştü… Ekipler teyakkuzda

Doğu Karadeniz’deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da 830 bin dekar alanda yaş çay hasadı başladı. Bu yıl corona virüsü tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye gelemedi. Çay üreticileri de hasat için aileleri ile birlikte bahçelere girdi. 3 gün içinde 50 bin üreticinin de yollara düşecek olması ekipleri alarma geçirdi.

CORONA MUAFİYETİ

Bölgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler, çay hasadı için sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Üniversite ve okulların tatil olmasıyla evlerinde kalan çocuk ve gençler de ailelerine destek olarak çay hasadı yapıyor. Her yıl 100 milyon doların çay işçiliği için yurt dışına gittiği hasatta bu yıl bu para da hasadını kendi yapan üreticilerin elinde kalacak.

“İŞ BAŞA DÜŞTÜ”

Çocuklarıyla birlikte bahçeye giren Hatice Kişmir, “Önceki yıllarda çayımızı yabancı işçilere toplatıyorduk. Bu yıl gelemediler, biz de çoluk çocuk hep beraber çay bahçesine girdik. Aslında çok da iyi oldu. Bizler de küçükken çay bahçelerine girdik, ailemizle beraber çay topladık. Bizim çocuklarımızın da çay bahçelerine girme zamanı geldi. Öğrensinler çay toplamayı, bizden sonra onlar toplayacaklar mecbur” dedi.

Sefer Kişmir de, “Şu an işçi yok herkese ihtiyacımız var. Okullar da tatil çocuklarımız da artık bahçedeler. Artık onlar da çay toplamasını öğrensinler, bu işin üstesinden gelebilecek hale gelsinler. Bizden sonra onlar da yapmazsa çayı, buralar ormanlık mı olacak?” diye konuştu.

Fatma Nuroğlu ise, “Artık çaylarımızı çocuklarımızla beraber toplayacağız, yabancı işçiler gelemedi aslında çok da iyi oldu. Çocuklarımızı çaylığa soktuk bu süreçte, onlar da artık çaya alışmalı” ifadelerini kullandı.

İşçi olmayınca işin başa düştüğünü söyleyen İsmail Kara, “Biz de gençler olarak çay bahçesine girdik. Artık çayımızı toplayacağız, çayımıza sahip çıkacağız” yorumunda bulundu.

3 GÜNDE 50 BİN KİŞİ



Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alan 50 bine ulaşan çay üreticileri, gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı. Büyük çoğunluğu İstanbul’dan kendi özel araçları ve otobüslerle yola çıkanlar sabah saatlerinden itibaren Karadeniz Bölgesi’ne giriş yapmaya başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.

Üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize’ye gelecek. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 ‘Covid-19’ testi yapacak.

“BİTİNCE YOLA ÇIKTIK”

Ankara’dan ailesiyle birlikte Rize’ye gelen Ahmet Yılmaz, “Gece yasaklar bitince Ankara’da yola çıktık. Çay toplamak için geldik. Bu sene çay işçisi olmadığı için anne ve babama yardım için geldim. Ailecek çay hasadı yapacağız” dedi.

Afyonkarahisar’dan gelen çay işçisi Mehmet Açar, “Çay hasadı için geldik. Geçen yıl da buraya gelmiştim. Bu sene işçi açığı olduğunu duyunca hemen geldik” diye konuştu.

ÇAYLA İLK TANIŞMA

Diyarbakır’dan bölgeye ilk kez geldiğini ve bahçede çayı ilk defa gördüğünü anlatan Kadir Erdem ise “Hasat için buradayız. Karadeniz’e ilk kez gelip, çay hasadı yapacağız. Çayı ilk defa göreceğiz. Nasıl toplandığını bilmiyoruz. İnternetten biraz araştırma yaptık. Bardakta biliyorduk ama bahçede ilk kez göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

ÇAYKUR’DAN UYARI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından çay hasadı için yazılı açıklamada, “81 ilimizde Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından çay üretimi yapan işletmeler ve müstahsilimiz muaf tutulmuştur. İçişleri Bakanlığının 153 sayılı sokağa çıkma kısıtlaması Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı istisnası kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde çay mubayaasına ve üretimine devam edilecektir. Üreticilerimizin acele etmeden çaylarını hasat etmeleri rica olunur” denildi. (DHA)