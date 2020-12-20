İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul’da barajlardaki su azalıyor

Kış aylarının başlamasına rağmen az seviyede gerçekleşen yağışların etkisiyle İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı azalıyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 21,78 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 20,79

Pabuçdere barajı: yüzde 6,53

Sazlıdere barajı: yüzde 5,44

Büyükçekmece barajı: yüzde 17,27

Alibey barajı: yüzde 30,58

Terkos barajı: yüzde 22,96

Kazandere barajı: yüzde 3,32

Elmalı barajı: yüzde 24,23

Darlık barajı: yüzde 50,06

Istrancalar barajı: yüzde 25,55

SON 10 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI