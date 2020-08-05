İŞKUR üzerinden MEB güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

TYT kapsamında okullarda çalışacak güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Bazı yerlerde kura bazı yerlerde ise mülakat sonucunda alım yapılıyor. İşte detaylar…

İŞKUR TYT GÜVENİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU

Güvenlik görevlisine başvuruda bulunacak adaylar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından ‘MEB Güvenlik’ seçeneğini seçip ‘Ara’ butonuna basarak detayları öğrenebilirler.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.