İstanbul Adalet Sarayı’nda 4 icra müdürlüğü karantina altında alındı

İstanbul Adalet Sarayı’nda eksi ikinci katta bulunan 4 ayrı icra dairesi çalışanlarının Covid-19 testi pozitif çıktı. 18, 19, 29 ve 33 icra müdürlükleri çalışanlarında arka arkaya Covid-19 görülmesi üzerine personel idari izne çıkartılarak 14 gün karantina altına alındı.

Adalet Komisyonu, dezenfekte edilen icra dairelerine geçici personel görevlendirdi. İcra dairelerinden bazıları kapılarını kapatarak, numaratörden sıra numarası alan kişilere tek tek hizmet vermeye başladı.

VATANDAŞLAR İÇERİ TEK TEK ALINIYORDU

İcra müdürlüklerine Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 metrekarede bir kişi bulunma zorunluluğu getirilmişti. Bu nedenle vatandaşlar icra dairelerine tek tek alınıyordu.

Ayrıca yoğunluğun azaltılması için kısmi işlemler (borca itiraz mal beyanı, dosya taraf bilgisi, vekil kaydı işlemleri, posta ve kargo teslim alma, İ.İ.K. 106-110 talepleri, 3. şahıslar tarafından verilen dilekçeler, İ.İ.K. 89/1 madde cevapları ve maaş haczi), oluşturulan icra ön bürolarından yapılıyordu. İcra dosyasını incelemek isteyenlere ise dosyasının hazır edilmesi için belli bir saat verilerek, tekrar gelmesi isteniyordu.

ÖNLEMLER HAFİFLETİLDİ

Ancak tüm bu önlemler işlerin yoğunluğunun azaltılması kapsamında iyileştirme tedbirleri adı altında askıya alındı. Tedbirlerin hafifletilmesi üzerine de günde binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı İstanbul Adalet Sarayı’nda Covid-19’un patlamasına neden olduğu öne sürüldü.