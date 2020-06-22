İstanbul Barosu İstiklal’de toplandı!

İstanbul Barosu Avukatları, Ankara'ya yürüyüşü engellenen baro başkanlarına destek olmak amacıyla İstiklal Caddesi'ndeki binanın önünde toplandı.

Oluşan büyük kalabalık baro başkanlarının engellenmesini “Hak, hukuk, adalet” sloganları ve alkışlarla protesto etti.

BARO BİNASI ÖNÜNDE “HAK, HUKUK ADALET” SLOGANLARI ATILDI

İstanbul Barosu Taksim’deki binasının önünde toplandı. Ankara'ya yürüyüşü engellenen baro başkanlarına destek olmak amacıyla bina önünde oluşan büyük kalabalık “Savunma susmadı, susmayacak”, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz, kurtuluş yok tek başına”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları ve alkışlarla protesto etti.

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