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İstanbul Barosu İstiklal’de toplandı!

AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden yürüyen baro başkanları Ankara girişinde polis tarafından “Valilik izni yok” denilerek engellendi. İstanbul Barosu, Ankara’ya yürüyüşü engellenen baro başkanları ve avukatlara destek olmak amacıyla Baro’nun İstiklal Caddesi’ndeki binasının önünde toplandı. İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu’nun baro başkanlarına destek konuşması sık sık alkışlarla ve “Savunma susmadı, susmayacak” sloganları ile kesildi.

Batuhan SERİM
19:48 -
Haberler Gündem

İstanbul Barosu Avukatları, Ankara'ya yürüyüşü engellenen baro başkanlarına destek olmak amacıyla İstiklal Caddesi'ndeki binanın önünde toplandı.

Oluşan büyük kalabalık baro başkanlarının engellenmesini “Hak, hukuk, adalet” sloganları ve alkışlarla protesto etti.

BARO BİNASI ÖNÜNDE “HAK, HUKUK ADALET” SLOGANLARI ATILDI

İstanbul Barosu Taksim’deki binasının önünde toplandı. Ankara'ya yürüyüşü engellenen baro başkanlarına destek olmak amacıyla bina önünde oluşan büyük kalabalık “Savunma susmadı, susmayacak”, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz, kurtuluş yok tek başına”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları ve alkışlarla protesto etti.

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Son güncelleme: 19:49 22.06.2020
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