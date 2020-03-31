İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik corona kuyruğu

Trafik polisleri Tuzla TEM Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca TEM’de geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı da denetledi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM’de oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla’da uzun araç kuyrukları oluştu.



”2,5 KİLOMETREYİ 3 SAATTE GELEBİLDİK”

2 saattir yolda olduğunu belirten Gökhan Balcı, uygulamanın doğru olduğunu fakat biraz daha hızlanmasının iyi olacağını belirtirken, Hüseyin Akyüz “2 buçuk kilometreyi 3 saatte gelebildik” dedi. Yılmaz Eroğlu isimli vatandaş ise her yerde ateş ölçümü yapıldığını ve uygulamanın saçma olduğunu söyledi. (DHA)