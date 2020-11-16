İstanbul İtfaiyesi’nin objektifinden Tarihi Vaniköy Cami yangını

Alınan bilgiye göre yangının, büyük bir ihtimalle caminin denize yakın kısmında ve namaz kılınan bölgede, halıları ısıtmak için yakından geçen kabloların bulunduğu bölgede çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın esnasında camide kimsenin olmadığı ve imam lojmanının bitişikte bulunmasından dolayı hemen müdahale edilemediği öğrenildi.

Yangında caminin dış duvarları hariç olmak üzere ahşap nitelikteki tavanı, kubbesi ve iç döşemelerinin tamamı yandı. Camide telafisi imkansız bir tahribatın olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi caminin yanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sosyal medya hesabından, “Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız” açıklamasında bulundu.