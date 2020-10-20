İstanbul meydanlarının yeni tasarımlarını belirleyecek vatandaşlar Sözcü’ye konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projeleri, hayata geçirilmesi için halk oylamasına sunuldu. Yalnız İstanbulluların söz sahibi olacağı süreçte, 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında istanbulsenin.org üzerinden T.C. numaraları ile oy kullanılabilecek.

“ÇOK GÜZEL BİR AYRICALIK”

Projeyi inceleyen bir vatandaş, “Halkın desteğini almak oy seçimine sunmak gerçekten çok kontrollü ve güzel bir fikir olmuş. Bir vatandaş olarak bizim görüşlerimizin alınmasını ben çok beğendim, kesinlikle oy vermeyi düşünüyorum. İstanbul'un göbeği Taksim Meydanı'nı güçlendirmek adına iyi bir proje olmuş” dedi. Diğer bir vatandaş ise, “Burada yaşayan vatandaşların meydanların nasıl olacağını belirleyebilmesi gerçekten çok güzel bir ayrıcalık” diye konuştu.

“ŞEHRİN MEYDANLARI O ŞEHRİN TARİHSEL HAFIZASIDIR”

Projenin en başından beri takipçisi olduğunu ifade eden bir başka vatandaş ise, “Bugün internet ortamında ve Beyaz Masa danışmanlığında meydanlarda halka projenin sunulacağını öğrendim ve sabah projelerden bana en uygun olanı seçip oyumu kullandım. Bütün alanların böyle daha yeşil daha halka açık olmasından yanayım” sözlerini kaydetti. Taksim'in son yıllarda kimliksizleştirildiğini söyleyen bir vatandaş ise “Şehrin meydanları aynı zamanda o şehrin tarihsel hafızasıdır, kimliğidir. İstanbul'da Beyazıt Meydanı ve Taksim Meydanı özellikle tarihsel ve kültürel olarak çok önemlidir. Bu öneme sahip meydanların şehrin çoğunluğuna sunulması gerçekten çok olumlu.” ifadesinde bulundu.

Taksim için oylamaya açılan projeler şöyle:

1. Taksim Kolektifi

Taksim Meydanı'nın Gezi parkı ile bütünleşerek farklı taleplere cevap verebilecek bir buluşma noktası haline gelmesini hedefleyen projede, Cumhuriyet Anıt'ının meydan içindeki konumunu güçlendirmek için Cumhuriyet Caddesi ve AKM yönündeki iki eksen ağaçlarla gölgelenmiş konforlu yürüme ve dinlenme alanlarına dönüştürülmüş.

Gezi Parkı'nın daha aktif kullanılması için parkın zaman içinde kaybettiği iki özelliğini kazandırmayı hedefleyen projede önerilen yaya köprüsü hem Gezi'nin devamında Boğaz'a bakan manzara teraslarının hatırasını canlandırıyor, hem de AKM ve Atatürk Kitaplığı gibi kültür mekanları ile bağlantı kurarak Gezi'yi Maçka Parkı'na bağlıyor. Yaya köprüsünün bir diğer katkısı da yakın dönemde artan turizm baskısını dengeleyecek şekilde Gezi Parkı ve Taksim ile Maçka ve Nişantaşı arasında yeni bir bağlantının kurulacak olmasıdır. Taksim'in önemli simgelerinden olan tramvayın güzergahını Gezi Parkı'nın çevresinden dolanacak şekilde uzatıyor.

2. Herkesin ve Her Şeyin Meydanı

Bu proje mekanın belleğindeki izlerin bir yorumudur. Amaç, meydanı yeniden çok amaçlı kullanılan, gece-gündüz yaşayan bir merkez kılmaktır. Meydanın temel sorunları için çözümler üretilirken mekanın potansiyelleri değerlendirilmiş, bugünün ve geleceğin olası ihtiyaçlarının karşılanabilmesine çalışılmıştır. Meydan konser, kutlama gibi farklı kullanımlara uygun altyapıyla donatılmış, ağaç varlığı arttırılmış, Maksem kaskatlı sularına kavuşturulmuş, meydanda kafeler, gazete, çiçek kioskları, kaykay pisti, yansıma havuzu tasarlanmıştır.

Yolun yukarıya alınmasıyla dikilebilen köklü yüksek ağaçlarla Cumhuriyet Caddesi -Tarlabaşı Bulvarı boyunca yayaların ağaçlar altında yürüyerek meydana ulaştıkları bir yol karakteri oluşturulmuş, bu düzenleme Mete, Sıraselviler ve İnönü Caddesi için de önerilmiştir. Gezi Parkı, Maçka'dan Taksim'e uzanan kent yeşilinin finali, meydanı tanımlayan mekânsal eşiktir. Kentsel bellekte yer etmiş bu parkın ve Taksim Bahçesi'nin yeşil varlığının ve kullanımının arttırılması için parkın çeperleri çınar ağaçlarıyla çevrelenmiş, üst kotu Prost planıyla uyumlu bir peyzajla düzenlenmiştir. Bir gezi, panorama terası ve etkinlik alanı olan bu kotta kafeler, açıkhava kütüphanesi, satranç, masa tenisi alanları, çocuk bahçeleri yer almaktadır. Parkın bir zamanlar Taksim Stadı olarak kullanılan alt kotu ise çim peyzajıyla çocukların top koşturacakları, yazın açıkhava sineması, kışın buz pisti olarak kullanılacak yeşil bir meydan olarak düzenlenmiştir.

3. Taksim | Obruk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası kentsel tasarım yarışmasında eşdeğer birincilik ödülüne layık görülen projeden biri olan 19 nolu Taksim|OBRUK, uzun süredir eski canlılığından uzak Taksim'i yeniden hak ettiği değere kavuşturmayı amaçlıyor.

Proje, Taksim'i İstanbul'un yeşille iç içe etkinlik ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Gezi Parkı'nın yeşil dokusunu meydana doğru genişletip, meydan ve parkı bütünleştirerek daha tanımlı, rahat ve yürünebilir mekanlar yaratmak. Bu hedef, Taksim içerisinde çok sayıda nitelikli odak mekanın ortaya çıkarılmasını sağlarken, tercih edilen peyzaj düzeni ve ağaçlandırma ile büyük etkinlik ve buluşmaların da eskiden olduğu gibi meydanda yer almasına olanak sağlanmaktadır.

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