Taksim Meydanı Tasarım Yarışması’nda halk oylaması başladı

Nefes alınabilen, demokratik ve toplumsal ilişkilerin kurulabildiği, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması gereken kamusal mekânların tasarım ve düzenlemelerini “İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temasıyla yarışmaya açan İBB, en yoğun kullanıcı kitlesine sahip, Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını İstanbul halkına sunuyor. Bugün başlayan süreçte, İstanbul halkı, T.C. numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını kullanabilir.

PROJELER MEYDANLARDA SERGİLENİYOR

Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan “Karar Senin” merkezlerinde ya da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebilir. Aynı zamanda vatandaş, meydanlarda bulunacak Beyaz Masa çalışanlarına danışarak oy verme süreci hakkında bilgiler edinebilecek.

YARIŞMALAR HAKKINDA

İBB'nin “İstanbul Senin” ilkesi ve her aşamasında katılımcı bir yaklaşımı ön planda tutarak, İPA ile ortaklaşa düzenlediği Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları tasarım yarışmaları, çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zengin bir süreçte gerçekleşti. Üç yarışma için toplam 233 proje teslim alındı ve jüri tarafından her bir yarışma için üçer eşdeğer ödül belirlendi.