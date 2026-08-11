Türk asıllı Almanya doğumlu orta saha Mert Kömür için yarış iyice kızıştı... Beşiktaş, Galatasaray ve Hull City'nin oyuncuya ilgisi bilinirken; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, bir teklif daha yaptı.

ÜÇÜNCÜ RESMİ TEKLİF

Sky DE'nin haberine göre daha önce bu transfer için iki kez Augsburg'un kapısını çalan Hull City, Mert Kömür için bonuslar hariç 10 milyon euroluk bir teklif daha yaptı. Mert'in bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi ise 13-14 milyon euroluk garanti bonservis talebiyle bu teklifi geri çevirdi.

Alman kulübünün ayrıca ulaşılması mümkün bonuslar ve yüksek oranda bir sonraki satıştan pay talebi de olduğu belirtildi.

Geçen sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 17'si ilk 11'de olmak üzere 28 maça çıkan Mert Kömür, 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.