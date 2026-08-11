Süper Lig'de sezonun başlamasına günler kala tüm ekiplerde transfer çalışmaları hız kazandı... Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istekleri doğrultusunda sağ kanat ve orta sahaya takviyeler yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın da rotasını ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çevirdiği iddia edildi.

ÖZEN-ÇETİN BİR ARAYA GELDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Sofyan Amrabat'ın kiralık transferleri için ezeli rakibi Fenerbahçe'deki mevkidaşı Oğuz Çetin ile bir araya gelerek oyuncuların durumunu sordu.

Haberin detayında Beşiktaş'ın, geçen sezon Fenerbahçe'ye imza atan ve U23 kontenjanı kapsamında değerlendirilen Nene'nin, Siyah-Beyazlı kulüp tarafından kiralanması halinde U23 statüsünü koruyup korumayacağı hakkında TFF'den bilgi istendiği belirtildi.

ÇİFT HANELİ SKOR KATKISI

Fenerbahçe'nin geçen sezon Salzburg'dan 18 milyon euroya kadrosuna kattığı Nene, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 39 maçta 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Geçen sezonu La Liga ekibi Real Betis'te kiralık olarak geçiren orta saha Sofyan Amrabat ise geri dönmesine karşın Sarı-Lacivertlilerin kadro planlamasında yer almıyor.