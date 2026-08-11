Cuma günü sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferi dışında sessizliğini korumaya devam ediyor.



Transfer listesindeki oyuncuların büyük bölümünü yabancı rakiplerine kaptıran son dört sezonun şampiyonu Galatasaray'da bu durum taraftarın tepkisine neden olurken, Dursun Özbek yönetimine yönelik en ağır eleştirilerde bulunan isimlerden biri de komedyen Şahan Gökbakar olmuştu.





ŞAHAN İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ KAPIDA



Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya yönelik ağır eleştirilerinin ardından Galatasaray'da birçok üye, Gökbakar'ın üyelikten atılması için disiplin süreci girişimlerini başlattı.



Fanatik Galatasaraylı kimliği ile bilinen 45 yaşındaki komedyen, özellikle Fenerbahçe'nin transferde hareketli bir dönem geçirmesine rağmen Galatasaray'ın istenen takviyeleri yapamaması üzerine sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımın yöneticilerine adeta ateş püskürmüştü.





Gökbakar'ın Özbek ve Kavukcu'ya yönelik eleştirel paylaşımlarının bazıları şu şekilde:



"Erden Timur'un kurduğu takımın ve vizyonun ekmeğini yiyerek ve üzerine şans eseri bir Osimhen ekleyerek ve kendini birşey zannedenlerin kibiriyle bu hale geldi bu takım.



Konuşmasa daha iyi de, konuşunca da... Ne diyor Kavukcu "Transferi ben yapıyorum, başkınımın liderliğinde" 70 kere "başkınım, başkınım" diyor. Sıkıntı tam da bu zaten. Sıkıntının vücut bulmuş hali...



Bizim paramız var. Bakın elimde! Yok diyenler iyi baksın. En çok biz de var bakın... En önemlisi, Başkınımız var. Başkanımızın ulu ağabeyliği ve yüce liderliği var. Başkınım çok yakışıklı ve delici bakışları var. Arkadaşlar transfer yapacaz, kimse merak etmesin.

Başkanımın liderliğinde yapacağız. Çünkü başkanımın keyfi öyle istiyor arkadaşlar. Başka kulüplerde bizi karıştırmayın. Bizim hocamız izler, başkınımız onaylamaz, ben de almaya gidip almadan gelirim. Kimse merak etmesin"

Kaportif A.Ş Başkan Vekili ve Transfer Sorumlusu

Sadullah Kabuçukvu"



Gökbakar, bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:



"Başkını ve başkınının transfer prensi bütün transfer sezonunu boş geçirdi. Trossardlar, Salahlar, Greenwoodlar aldı rakipler!

Güya 5.kez şampiyonluk hayali kuran başkını ve başkınının transferci prensi LİGİN İLK MAÇINA 6 GÜN KALA

10 Numara ALAMADI 8 numara ALAMADI SOL STOPER ALAMADI 2. FORVET ALAMADI

Çünkü

PLAN YOOOK PROGRAM YOOOK YABANCI DİL YOOOK VİZYON YOOOK

ve HESAP SORAN YOOOK

Iyi yöneticilik futbol profesyonellerinden bir ekip kurarak takimdaki eksikleri en hızlı şekilde giderecek planı ve stratejiyi kurmaktır.

Yanına komisyoncu manejerleri alıp uçakla gezip, bazı muhabirlere prını yaptırıp, herkese "kiralık olur mu?" demek değildir.

Bütün enerjini pas dağıtacak ve asist yapacak adamlara harcaman lazımken, Leao kovalamak değildir.

Bu saatten sonra gelen olursa da yok takıma alışacak, yok hazır değil, yok ağrısı olduğunu söyledi falan diye 1-2 ay verim veremez..

Geçmiş olsun..."















