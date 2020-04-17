Vali Yerlikaya: Alışverişi son ana bırakmayın

Düzenlediği basın toplantısı ile İstanbullulara seslene Vali Ali Yerlikaya, corona virüsüne karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Hasta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili de İstanbullulara seslenen Yerlikaya, “Marketler saat 21.00’e kadar açık, alışverişi son ana bırakmayın” diye konuştu.

Yerlikaya’nın açıklamalarından satır başları:

* Cumhurbaşkanlığımızın 65 yaş ve üstü yaşlılara yönelik maske ve kolonya yardımını göndermeye devam edeceğiz.

* Maske dağıtımında PTT’ler ve eczanelerimiz aktif bir rol üstleniyor. Toplam bir milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.

* Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, sosyal tesis ve yurtlarda 5720 odayı onların hizmetine sunduk. Sağlık çalışanlarına ulaşım desteği sunduk.

* Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek, şükranlarımızı sunarak tüm desteği vereceğiz. Vefa Grubu, 310 bin kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.

* Marketler bu akşam 21.00’e kadar açık. Lütfen alışverişi son ana bırakmayın. Fırınlar hafta sonu açık. Kurallara uyalım. Son olarak ‘Evde kal İstanbul’ demek istiyorum.