İstanbul’da 70 milyonluk sahte parfüm ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri bir adreste sahte parfüm üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından 10 adreste sahte parfüm imalatı yapıldığı anlaşıldı. Araştırmaların ardından, Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 TON 320 LİTRE

Ünlü markaların imitasyonlarının ele geçirildiği baskında 42 bin 179 dolu parfüm, 32 bin 752 boş parfüm şişesi, 617 bin 725 adet parfüm kutusu, 1 ton alkol, 2 ton 320 litre doluma hazır parfüm ele geçirildi. Ayrıca parfüm yapımında kullanılan malzemelere el konuldu. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen parfümün değerinin 70 milyon 785 bin 270 lira olduğu öğrenildi.