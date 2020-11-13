İstanbul’da 8 ton sahte dezenfektan ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; izopropil alkol ile sahte dezenfektan üreten ve corona virüsü salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri bu adreslerde yaptıkları aramalarda; piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litre olarak şişelenmiş toplam 8 ton sahte el dezenfektanı, 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılacak 200 litre izopropil alkol, 85 Litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket ele geçirdi. Baskınlarda O.F., ve V.E. isimli 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

İzinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan işyerleri mühürlenip ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen dezenfektanlar ile dezenfektan yapımında kullanılan malzemelerin, İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.