İstanbul’da bisikletlilere özel vagon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, trafikteki araç sayısını azaltmak ve trafikte geçen saatlerin olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla araçlarda bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. İstasyonlara bisikletlere yönelik yönlendirme işaretleri asıldı.

İstanbulluların bisiklet kullanımını arttırması beklenen uygulamayla hem daha hızlı ve sürdürülebilir ulaşım imkânı sunulacak. Hem de karbon salınımı azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

16 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

İstanbullular, 16 Eylül tarihinden itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan Metro İstanbul, yolcularına daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunmak için sadece bisikletli yolcularını değil, diğer yolcularını da düşünerek kurallar belirledi. Bisikletli yolculara getirilen kurallar sayesinde, diğer yolcular da olumsuz etkilenmeden güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.