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İstanbul’da dehşete düşüren olay: Oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı.

09:54 -
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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde iki yaşındaki E.T.'nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı.

ÇIRILÇIPLAK KAÇTI

Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı.

FOTO: İHA

Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi. (İHA)

anne baba Emniyet Esenyurt istanbul uyuşturucu
Son güncelleme: 10:34 06.06.2020
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