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İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var

Beyoğlu'nda iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla ateş edildi. Taraflardan biri silahını çıkartarak önce tartıştığı kişiyi vururken, silahtan çıkan maganda kurşunu sokaktaki yaşlı bir adamı yaraladı.

17:26 -
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İstanbul’da silahlı saldırı! Yaralılar var

Beyoğlu, Bademlik Mahallesi, Talip Paşa Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki kişi, karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı.

SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanında bulundurduğu silahını çıkararak karşı tarafa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri karşı tarafın omzuna isabet etti. Bir diğer kurşun ise olayla alakası olmayıp o sırada pazardan evine dönen yaşlı bir erkeğe isabet etti.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine sokakta büyük panik yaşanırken olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavganın tarafı olan yaralı ile maganda kurşunu kurbanı Mustafa A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. DHA

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