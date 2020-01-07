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İstanbullular dikkat! Parçalar uçuşuyor….

İstanbul'da etkili olan fırtına korku dolu anların yaşanmasına neden oluyor. İstiklal Caddesi'nde bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı. Çekmeköy'de ise fırtınada uçan çatı, karşı apartmana çarparak dış cephesine zarar verdi.

14:11 -
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Kentte iki gündür etkili olan fırtına çatıları ve ağaçları yerinden söktü.

FOTO:İHA – Kaşıkoto Sokak üzerinde bulunan apartmanın çatışı uçup, Zafer Sokak’ta bulunan apartmana çarptı.

Çekmeköy’de dün akşam saatlerinde fırtınada uçan çatı, karşı apartmana çarptı.

Kaşıkoto Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın çatısı şiddetli fırtınada uçarak, Zafer Sokak’ta bulunan üç katlı binadaki bir dairenin mutfak kısmına ok gibi saplandı.

FOTO:İHA – Şans eseri ucuz atlatılan olay sonrası binada maddi hasar meydana geldi.

Büyük maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Binanın dış cephesine büyük zarar veren çatı parçaları Çekmeköy Belediyesi ekipleri tarafından yoldan toplandı. Park halindeki otomobillerde de ufak çaplı hasar meydana geldi.

FOTO:DHA – İstiklal Caddesi’nde ise ‘kopan parçaların’ hedefi bir taksi oldu…

İSTİKLAL’DE DE FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Benzer bir haber de bugün öğle saatlerinde Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nden geldi.

İsa Arslantürk’ün kullandığı taksinin camına, Balo Sokak üzerinden İstiklal Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada bir apartmandan kopan beton parçalardan biri ok gibi saplandı.

FOTO:DHA

Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan sürücü otomobilini park ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler parçanın koptuğu binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takside müşteri bulunmadığı sırada yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

FOTO:DHA

“BÜYÜK BİR SES GELDİ”

Binadan kopan parçanın ok gibi cama saplandığını belirten İsa Arslantürk,” Duraktan çıktım, yolcumu almak için adrese gidiyordum. Bir anda ses geldi. Sonra baktım, sağ tarafımda ön camda bir cisim var. Ok gibi saplandı adeta. Allahtan müşterim yoktu. Tek tesellim bu. Şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

FOTO:DHA

Sokak üzerinde bulunan binadan kopan parçaların kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi. Temizlik çalışmalarının ardından sokağın trafiğe açılacağı öğrenildi. (İHA-DHA)

Çekmeköy Haber istanbul İstiklal Caddesi Polis
Son güncelleme: 14:16 07.01.2020
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