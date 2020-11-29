İYİ Partili Türkoğlu: AKP’li belediye ulusal kanallara 1 milyon TL harcadı

AKP'li Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal kanallara 1 milyon TL’den fazla aktardığını iddia eden İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı işaret ederek, “Bursa, maalesef tarihinin en kifayetsiz başkanıyla karşı karşıya. Güzelim kentimiz, ilk kez bir büyükşehir belediye başkanı döneminde, kelimenin tam anlamıyla ‘yönetilemez' oldu” dedi.

TELEVİZYON KANALLARINA 1 MİLYON TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'nin en büyük gelirine sahip 4 büyükşehirden biri olduğunun altını çizen Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Bursa, bu iktidar döneminde borç batağında yüzerken, Bursalıların parası halen daha har vurulup harman savurulmaya devam ediyor. Daha Rize'de yapılan 15 Temmuz Meydanı için gönderilen 584 bin TL'nin mürekkebi kurumadan, şimdi de yandaş TV kanallarına tanıtım kisvesi altında para yağdırmaya başladı.

*AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi son günlerde, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'deki Masterchef programı başta olmak üzere, Bursa Su Lansmanı ve son 3 gündeki diğer TV yayınları için 1 Milyon TL'den fazla parayı adeta sokağa attı.

*Bu ne demek biliyor musunuz; Tamı tamına 10 bin vatandaşa yapılabilecek temel erzak yardımını heba etmek demek.

“SIRA VATANDAŞA GELİNCE ÜÇ PORTAKAL İKİ ELMAYI LAYIK GÖRÜYOR”

İnsanların pandemi ile boğuştuğu ve bozulan ekonomi nedeniyle inim inim inlediğini söyleyen İYİ Parti il Başkanı Selçuk Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Kifayetsiz Muhteris Bay Alinur Aktaş en son; insanların işini gücünü kaybettiği, kan ağlayan esnafın dükkanını, lokantasını kapattığı, herkesin evine ekmek götürebilmenin derdine düştüğü bir dönemde, milletin zaten haklı tepkisini çekmeye başlayan program için Bursa'nın yaklaşık 500 bin TL'sini daha heba etti.

*Rize Meydanı'na ve Acun Ilıcalı'ya sırf kendi reklamı için Bursalıların bu paralarını gözünü kırpmadan veren Alinur Aktaş, sıra vatandaşa desteğe gelince, alay edercesine, turşu suyu ile birlikte üç portakal iki elmayı layık görüyor.

“BURSA'NIN DEĞİL, ŞAHSİ REKLAMINI YAPTI!”

Alinur Aktaş’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atamayla geldiğini ifade eden Selçuk Türkoğlu, şunları söyledi:

*Sonrasındaki seçimde kılpayı farkla hasbelkader seçilen Alinur Aktaş, bugün gelinen noktada Bursalılar nezdinde kredibilitesini yitirdiğini ve yarın seçim olsa o koltukta olmayacağını bilerek, son bir gayretle yeni bir algı yaratma derdine düşmüştür.

*İddia ediyorum; MasterChef programına harcanan paralar, çaresizlik sendromuna yakalanan Alinur Aktaş'ın şahsi reklamı için yapılmıştır. Ne Bursa'nın, ne de Bursamızın güzelim mutfağının reklama ihtiyacı vardır.

*İskenderiyle, döneriyle, hünkar beğendisi ve bir dolu lezzetiyle dünyanın tanıdığı Bursa lezzetleri için bu şehrin, üstüne bir de para ödeyerek reklam ihtiyacı yoktur. Vardır diyenin alnını karışlamak lazım.

*Bu programda, Bursa lezzeti olarak sadece muradiye çorbası, baklalı zeytinyağlı enginar, pideli köfte, kestaneli pilav ve süt helvası yapılması da ayrı bir ironidir.

*Aslında iş bilen basiretli bir kent yöneticisi, tam tersine bu tür programları yapanların Bursa'ya bila bedel katkı koymalarını istemeli ve bunu sağlamalıdır. Üstelik bu programa, tıpkı Alinur Aktaş gibi Bursa sanayicisinin parasını reklam diye veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da yanlış yapmıştır. Hadi Alinur Aktaş çok zorda ve tutunacak dal arıyor. Peki, BTSO'nun veya İbrahim Burkay'ın şahsının da mı reklama ihtiyacı var?