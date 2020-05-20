İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ilçelere 140 bin maske

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı belediyelerine toplam 60 bin, Çiğli ve Gaziemir Belediyesi’ne toplam 15 bin, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe belediyelerine ise 15 bin adet maske göndereceğini duyurdu. Merkez dışındaki 19 ilçe belediyesine de toplam 50 bin maske ulaştırılacağı belirtildi.

İZMİRİM KART İLE ALINABİLİYOR

İzmir’in merkezinde yaşayan vatandaşlar maskeye 17 metro istasyonundaki ve Karşıyaka, Bostanlı, Konak vapur iskelelerindeki maskematikten ve Buca'da Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parkta kurulan seyyar maskematikten erişebiliyor.

İzmirliler, İzmirim kartını göstererek içerisinde beşer adet maske bulunan paketten alabiliyor.

2.5 MİLYON MASKE DAĞITILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü ile mücadele kapsamında, maskematikler ve merkez dışındaki ilçelerde yerel hizmetler birimleri aracılığıyla dağıtılan maske sayısının 2.5 milyon olduğunu açıkladı.