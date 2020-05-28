İzmir ve İstanbul’un ardından Mersin’de uygulandı: Sosyal mesafe çemberleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgınının Türkiye’de ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekipler, salgın önlemlerinin aşamalı olarak azaltılmasıyla güzel havaları fırsat bilip sahilleri kullanacak yurttaşlar için sosyal mesafe çemberleri oluşturdu.

Ayrıca sahildeki yürüyüş yoluna çizilen sarı çizgilerle 2 metrelik sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat çekildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren boya ekibi ilk olarak Babil kavşağından Hilton’a kadar Kültürpark olarak adlandırılan bölgede bir çalışma gerçekleştirdi. Çimleri biçilmiş ve kuru alanlarda çalışma gerçekleştiren ekipler, ihtiyaç halinde çalışmayı tekrarlayacak.

Boya ekibinin sorumlusu Abdülkadir Ucuz, çalışmanın insan sağlığına verilen önemle gerçekleştirildiğini belirterek, ”Çalışmalarımız Babil kavşağından Hilton’a kadar sosyal mesafeyi korumak için devam ediyor. Yasak kalktıktan sonra sahillere gelecek vatandaşların sağlığını düşündüğümüz için doğaya zarar vermeyen boyalarla boyuyoruz. Çemberlerimizin çapı 3 metrekare, aradaki mesafemiz ise 2,5 metrekare” dedi.