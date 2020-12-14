İzmir’de sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden 2’si kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkiinde meydana geldi. Dereden geçmeye çalışan içerisinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç sağanak yağış dolayısı ile taşan derenin sel sularına kapıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçta bulunan 3 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu kayıp 2 kişi için ise yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir netice alınamaması üzerine arama çalışmaları durduruldu. Araç olay yerinden 800 metre uzaklıkta bulunurken, sabah saatlerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. (İHA)