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İzmir’de sel sularına kapılan bir kişiden acı haber

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güncellenme: 11:48, 14/12/2020
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İzmir’de sel sularına kapılan bir kişiden acı haber

Menderes ilçesinin kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanakla suyla doldu. Dün saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, suların yükseldiği dere yatağından geçerken akıntıya kapıldı.

FOTO: DHA

Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkanları ile kurtuldu, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar ise kayboldu.

FOTO: DHA

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada sürüklenen hafif ticari araç 800 metre ilerde dere kıyısına vurmuş olarak bulundu.

FOTO: İHA / İzmir’de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Felaketin boyutu havadan görüntülendi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İzmir’in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)

izmir Mehmet Aslan Polis
Yayınlanma Tarihi:11:37,