İznik Gölü’ne akan derenin suyu siyaha büründü

Bursa’nın İznik ilçesinde İznik Gölü'ne akan Karasu deresinin son hali, çevre sakinlerini endişelendirdi.

“SEBEBİ ZEYTİN ÇORAĞI SUYU OLABİLİR”

Çevre sakinleri, “Karasu deresi İznik Gölü’ne akıyor. Görüldüğü gibi simsiyah. Bunun sebebi zeytin çorağı suyu olabilir” dedi.

“GÖLÜN EKOLOJİSİNİ BOZUYORLAR”

Derenin bulunduğu alandan göle olta atan balıkçılar, durumdan şikayetçi. Zaman zaman gece yarısı dereden pis kokuyla birlikte simsiyah suyun aktığını ifade eden balıkçılar, “Buradan göle karışıyor. Gölün ekolojik sistemini bozuyorlar. Yetkililer bu işe bir çözüm bulsun artık” dediler.

“ATIK SUYUN NEREDEN GELDİĞİNİ BULAMIYORLAR”

Daha öncede gelen şikayetler üzerine derede inceleme yapan yetkililerin, göle akan siyah renkteki atık suyun kaynağını bir türlü tespit edemediklerini belirten çevre sakinleri, “Belki de bulmak istemiyorlar” ifadelerinde bulundular.

BUSKİ İDDİASI

Ortaya atılan bir başka iddia ise çok daha vahim. İddiaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ idaresine ait İznik Atık Su Arıtma Tesisi’ne kapasitenin üstünde gelen atık su dereye bırakılıyor.