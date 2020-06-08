JES’e direnen köylülere 3 bin 150’şer lira sosyal mesafe cezası

Aydın’da insan ve çevre sağlığını zehirleyen gazlar salan 35 JES ile 2 bini aşkın jeotermal kuyuya ek olarak art arda yeni kuyular açılıyor. Efeler Belediyesince Amerika’dan getirilen ileri teknoloji cihazlar ile yapılan düzenli ölçümler, kentteki hava kirliliğinin normal değerin 20 katına çıktığını gösterdi.

NORMAL DEĞERİN 20 KATI ZEHİRLİ GAZ TESPİT EDİLDİ

Efeler Belediyesi’nin 9 Şubat’tan bu yana, yağışsız günlerde yaptığı ve belediyenin internet sitesinden günlük olarak yayımladığı ölçümlere göre, JES’ler 49 ayrı gün normal değerlerin üzerinde hidrojen sülfür gazı saldı.

Günlük değeri 20 olması gereken hidrojen sülfür oranı, Yılmazköy’de jeotermal kuyusunun patladığı 1 Mayıs’ta 232 değer, JES'lerin salınım yaptığı 9 Nisan’da ise Kocagül Mahallesi’nde 420 bin 771 olarak ölçüldü.

Sinir sistemi üzerinde olumsuz etkisiyle toksit özelliği olan, insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkileyen, incir ve zeytin bahçelerini kurutan hidrojen sülfür oranlarının sürekli artması endişe yaratıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KULEYİ DİKTİLER

JES firmalarının corona virüsü pandemisi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek kuyu açma çalışmalarını yoğunlaştırdığı öne sürüldü.

Mevcut 35 JES ile 2 bini aşkın kuyuya ek olarak, ön lisans alan 10 firma da Aydın’da hummalı bir çalışmaya girişti. Corona günleri öncesi Kuyucular ve Beyköy sakinlerinin sondaj kulesine izin vermediği şirket, Nisan ayında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek sondaj kulesini dikti ve faaliyete başladı.

Yasaklar bittiğinde durumu fark eden köylüler tepki gösterdi. Jandarma ekiplerinin çektiği fotoğraflardan tespit ettiği kadın ve erkek 35 köylüye, ”sosyal mesafeye uymamak” suçundan 3 bin 150’er lira ceza gönderildi.

JES YAKININDA TARLADA ÇALIŞMA CEZASI

Öte yandan cezanın yazıldığı tarihte orada bulunmayan, eyleme katılmadıkları halde JES kuyusuna yakın tarla ve bahçeleri bulunup, çiftçilik yapanlara da ceza yazıldığı öne sürüldü.

Ailece tarlada çalışan Mustafa Kaçar, Nevzat Kaçar, Salih Kaçar, Umur Demir, Metin Demir, İsmail Demir ile İskender Topçu, Nazmi Avcı, Ali Erdem ve Fatih Kızılbağlı’ya da aynı gerekçe ve miktarda ceza yazıldığı öğrenildi.

Kendilerine ceza kesilenler jandarmanın hiçbir uyarı yapmadığını, tutanak tutmadığını da öne sürdü.

”AYDIN'DA BÜYÜK BİR ÇEVRE MÜCADELESİ VERİLİYOR”

Cezası tebliğ edilenler arasında bulunan Aydın Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Vergili, ”Aydın’ı doymak bilmez ihtiraslarıyla yok ediyorlar. Kaz dağlarından eksik tarafımız yok. Dünyanın hiçbir yerinde verimli tarım arazilerinde jeotermal kuyulara izin verilmez. Aydın’da ise ne tarım arazisi, ne yerleşim yeri, ne de doğa düşünülüyor. Şirketler istedikleri her yerde sondaj yapıp, kuyu açıyor. Karşı çıkan köylüyü, bizleri sindirmek için her fırsatı değerlendiriyorlar” diyerek ülke genelindeki tüm doğa ve çevre dostlarını desteğe davet etti.