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Kafe, lokanta ve restoranlar açık mı?

Türkiye’de son günlerde artan corona virüsü vakaları sebebiyle bir dizi önlem tekrardan gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre kafe, lokanta ve restoranların çalışma şartları değiştirildi.

Güncellenme: 10:30, 26/11/2020
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Kafe, lokanta ve restoranlar açık mı?

Yayınlanan genelgeye göre; kafeler, lokantalar ve restoranlar saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al hizmeti verebilecek.

Saat 20.00'den sonra ise sadece paket servisi olacak.

Açıklanan bu kararlarla ile birlikte kafe, restoran ve lokantalardaki masalar kaldırıldı ve oturma yerleri kapatıldı.

BİRÇOK İŞLETME KAPATILDI

Restoran ve lokantaların çalışma saatlerine düzenleme gelirken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri 31 Aralık tarihine kadar yasaklandı.

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