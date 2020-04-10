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Kahvehaneye çevrilen apartman dairesine baskın: 13 kişiye ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin kahvehaneye çevrilen apartman dairesine yaptığı baskında 13 kişi gözaltına alındı. Oyun oynayıp, alkol aldığı belirlenen bu kişilere, Hıfzıssıhha Kanunu'na göre toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Öte yandan dün Bolu'da önceki gün de Antalya'da kumar oynayan 13'er kişilik 2 gruba ceza yazılmıştı.

12:56 -
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Kahvehaneye çevrilen apartman dairesine baskın: 13 kişiye ceza

Türkiye’de corona virüs salgını nedeniyle kahvehaneler kapatırken, dün Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği ve oyun oynandığı ihbarını aldı. Daireye baskın yapan ekipler, oyun oynayan ve alkol alan 13 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere Hıfzıssıhha Kanunu’nun 283’üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150’şer lira olarak olmak üzere toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Oyun malzemelerine ise el konuldu. Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dün Bolu’da önceki gün de Antalya’da kumar oynayan 13’er kişilik 2 gruba ceza yazılmıştı.

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Son güncelleme: 13:07 10.04.2020
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