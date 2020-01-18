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Kanalizasyon çalışmasında boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı

BAĞCILAR'da altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği Gülbahar Caddesi göçük riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

06:14 -
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Kanalizasyon çalışmasında boru patladı, cadde trafiğe kapatıldı

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi’nde yaşandı. Belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada kanalizasyon borusu patladı. Patlama nedeniyle göçük riskine karşı, Gülbahar Caddesi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yapacağı inceleme sonucu, gerekli önlemlerin alınması sonrası caddenin tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

Foto: DHA

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Bağcılar Kaymakamlığı da, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi, Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481 Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır” denildi. DHA

15 Temmuz patlama şehit
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