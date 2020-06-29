Kapalıçarşı’daki skandal sonrası harekete geçildi! Tek tek söktüler…

Kapalıçarşı’da anıt eser konumundaki dükkanlardan birine belediyeden alınan basit onarım izniyle tadilat yapıldı. Tadilat sonrası döviz bürosu olarak kullanılan dükkan tanınmaz hale geldi.

Dükkan sahibi, hem savcılığa hem Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurarak kiracıları şikayet etti. Anıtlar Kurulu kaçak tadilat için söküm kararı aldı. Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Kapalıçarşı'ya giderek döviz bürosuna sonradan eklenen yapıları söktü.

KOLONLARI KESMİŞLER

Kiracıların avukatı Halis Kavraz ise mal sahibini suçladı. Kavraz, “Bu dükkandaki en büyük usulsüzlük kolonun kesilmesidir, bu da bizim tarafımızdan yapılmış değil” dedi.

Mal sahibini avukatı Nusret Sarı ise “Müvekkilim 2019 yılında burayı satın aldı. Bu kolonu kesmesi mümkün değil. Kolonun ne zaman kesildiği bizim tarafımızdan bilinmiyor. Bize belediye tarafından kiracının yaptığı işlemlerin usulsüz olduğu tebliğ edildi” diye konuştu. (İHA-DHA)