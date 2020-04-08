Kapıcı corona virüsüne yakalandı, apartman karantinaya alındı

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi’nde yaşayan ve bina görevlisi olarak çalışan Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul’dan gelen babası Suat A, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 32 ailenin yaşadığı apartman dün akşam saatlerinde karantinaya alındı.

BİNA KAPISI MÜHÜRLENDİ

Feramuz A.’nın görevli olması nedeniyle binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle 8 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Binada oturanların, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi. Bina sakinlerinden Ömer Bayram, evinin penceresine çıkarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Binada yaşayan bir kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Şuanda karantinaya alındık.

* Çok sıkıcı bir durum. Evin içinde bulunuyoruz. Bekçi ve polis kardeşlerimiz sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar.

* 14 gün karantina altında kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Binaya şuan kimse girip, çıkamıyor. (DHA)