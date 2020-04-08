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Kapıcı corona virüsüne yakalandı, apartman karantinaya alındı

Kayseri'de, bina görevlisi Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul'dan yanına gelen babası Suat A'nın (67) corona virüsü testi pozitif çıkınca, 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

14:20 -
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Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi’nde yaşayan ve  bina görevlisi olarak çalışan Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul’dan gelen babası Suat A, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 32 ailenin yaşadığı apartman dün akşam saatlerinde karantinaya alındı.

BİNA KAPISI MÜHÜRLENDİ

Feramuz A.’nın görevli olması nedeniyle binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle 8 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Binada oturanların, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi. Bina sakinlerinden Ömer Bayram, evinin penceresine çıkarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Binada yaşayan bir kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Şuanda karantinaya alındık.

* Çok sıkıcı bir durum. Evin içinde bulunuyoruz. Bekçi ve polis kardeşlerimiz sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar.

* 14 gün karantina altında kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Binaya şuan kimse girip, çıkamıyor. (DHA)

 

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 29 gün geçti. Dün 76 kişinin vefat etmesiyle ölü sayısı 725'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 222 bin 868, toplam vaka sayısını 34 bin 109 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1474, entübe hasta sayısı 987, iyileşen vaka sayısı ise 1582 oldu.

 

Son güncelleme: 14:34 08.04.2020
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