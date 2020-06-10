Karamollaoğlu’ndan ‘Ayasofya’ açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Müze statüsündeki Ayasofya’nın camiye olarak açılıp-açılmaması tartışmalarına değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Ayasofya, açılacaksa açılmalıdır, üzerinde konuşulması gereksizdir. Ayasofya, başka gündemlerin üzeri kapatılmak suretiyle gündeme getiriliyor. “Ayasofya, bizim kanaatimizce cami olarak açılmalıdır. Kimsenin bu konu hakkında vaveyla koparmasına gerek yoktur!”

RAKAMLAR DEĞİŞİR AMA DURUM DÜZELMEZ

TÜİK bölge müdürlerinin görevlerinden alınmalarıyla ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Siz, TÜİK bölge müdürlerini değiştirebilirsiniz, bölge müdürlerini değiştirmek rakamların değişmesine vesile olabilir; fakat durumun düzelmesine sebep olmaz” dedi.

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