Karantinada olması gerekirken iki kez iş yerinde yakalandı

Mersin'de tekstil atölyesinde çalışan kızının Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı evde kalan ve marangozluk yapan 70 yaşındaki Mehmet İlhan, 14 gün boyunca evinde karantinaya alındı.

GİZLİCE ÇALIŞINCA YAKALANDI

BAĞ-KUR emeklisi Mehmet İlhan, önceden verilen siparişleri yetiştirmek için karantinanın 9. gününde merkez Toroslar İlçesi Turunçlu Mahallesi’deki marangoz atölyesine gitti. İhbar üzerine iş yerine gelen polisler filyasyon kurallarına uymadığı gerekçesiyle tutanak tuttuğu Mehmet İlhan'ı evine gönderdi.

İlhan, bir gün sonra bu defa geldiği iş yerinin kapısını içeriden kilitleyerek gizlice çalışmaya başladı. İhbar üzerine gelen polisleri görünce saklanmaya çalışan ve polise kapıyı açmak istemeyen İlhan, ısrar üzerine dışarı çıktı.

Daha önce tutanak tutulduğu için ne yapacaklarını bilemeyen polis ekibi İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler karantina süresinin bitmesine 4 gün kalan Mehmet İlhan'ı uyararak aynı mahalledeki evine gönderdi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ UYARDI

Polisin bilgi vermesi üzerine Mehmet İlhan'ın yanına giderek konuşan sağlık görevlileri, karantinaya uymaması halinde kendisini Kredi Yurtlar Kurumu'na göndereceklerini söyledi.

Hasta olmadığını ve çalışmak zorunda olduğunu söyleyen İlhan'a sağlık görevlileri, “Sen hasta değilsin ama evde eşin hasta, çocuk hasta, sen temaslı olduğun için karantinada olman gerekiyor. Evde kalıp çıkmaman gerekiyor” dedi.

İlhan, ise iş yerinin kira olduğunu, borçları olduğunu ve yetiştirmesi gerekeni işleri olduğunu ifade etmesinin ardından görevlilerin uyarısıyla iş yerini kapatarak evine gitti.

ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM

BAĞ-KUR emeklisi olduğunu ve 2 bin lira maaş aldığını belirten Mehmet İlhan, şunları söyledi:

* Ben hasta değilim. Hasta olsam gelip çalışabilir miyim? 6 çocuğum var. Bu çocuklardan 1'i nişanlanmak üzere, 4'ü bekar. Birinin düğün hazırlıklarını yapıyoruz.Ü

* Bunlar işsiz. 2 bin lira emekli maaşım var. Bu iş yerinin 1000 lira kirası var. Buranın vergisi var. Muhasebe ücreti var. Evin masrafı var. Çalışmazsak nasıl geçineceğiz.

* Daha önce sipariş edilmiş, yetiştirmem gereken iş vardı. Çalışmazsam aç kalırız, mecburen çalışmak zorundayım. Bizim gibi esnaflara devletin yardım etmesini gerekir.