Kaşıkçı iddianamesinde çarpıcı ayrıntılar…

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018'de öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı. İddianamede, delilleri yok etmek için gelen ekibin olay yeri incelemesinin bitmesini beklediği ve daha sonra Türkiye’den ayrıldığı vurgulandı. Hakkında dava açılan iki şüphelinin de konsolosluk görevlisi olduğu ve cinayet işlendiği gün Cemal Kaşıkçı ile telefonda görüştüğü belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı’nın şüpheli Sultan Yahya A’yi arayarak 23 saniye görüştüğü, Kaşıkçı'nın şüpheliye evraklarının hazır olup olmadığını sorduğu, şüphelinin de gün içerisinde dönüp bildireceğini söylediği, daha sonra aynı gün saat 11:50 sıralarında şüpheli Sultan Yahya A'nın cep telefonu ile Cemal Kaşıkçı'yı arayarak 17 saniye görüştüğü ve “Buyrun evraklarınız hazır almaya gelin saat 13:00'da sizi bekliyoruz” dediği ifade edildi.

Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü de yer aldı. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna gittiği ve saat 13:08 sıralarında konsolosluk binasına girdiği, nişanlısının konsolosluk dışında beklemeye başladığı binaya giren Kaşıkçı'nın buradan Başkonsolosun 2. katta bulunan odasına davet edildiği anlatıldı. İddianamede sonrası ise şöyle anlatıldı: “Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'a dönüp dönmeyeceğinin sorulduğu ve hakkında geri dönmesi için İnterpol'den emir olduğu, yargı kararı olduğunun belirtildiği, Kaşıkçı'nın hakkında herhangi bir dava olmadığını söylediği, daha sonra maktulün oğluna mesaj yazmasını istemeleri üzerine bunu kabul etmediği, odada bulunan şüpheliler tarafından maktulün ayrılmasına izin verilmeyip ağzı kapatıldığı, karşı koymaya çalışan Kaşıkçı'nın başaramadığı ve boğularak öldürüldüğü, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak başkonsolosluk binasından çıkarıldığı…”

İddianamede şüphelilerin fotoğrafları da yer aldı. Başkonsolosluk çalışanları Muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından suç delillerini ortadan kaldıran dört şüpheli hakkında da “delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla beş yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Suudi Arabistan vatandaşı olan ve delilleri yok ettiği ifade edilen diğer şüphelilerin isimlerinin Ahmet Abdülaziz M., Khalit Yahya M., Mohammed İbrahim A. ve Obaid Ghazi A., olarak yer aldı.