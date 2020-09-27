Kaymakam Arslan uyardı: Vakalar artıyor uyarılar işe yaramıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde, Kaymakam Eren Arslan'ın koordinasyonunda düzenlenen ve pandemi nedeniyle iki oturum şeklinde gerçekleştirilen Milas Muhtarlar Toplantısı'nın ikinci buluşması tamamlandı.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşen oturuma Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Hayrettin Fidan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Barbaros Kızılışık, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Programda konuşan Kaymakam Arslan'ın gündeminde artan corona virüsü vakaları vardı. Virüsle mücadelede herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizen Arslan, şu ifadeleri kullandı;

*Milas'ta corona virüsü vakalarında artış gözleniyor. Vatandaşlarımız tedbirlere maalesef ki uymuyor. Uyarılarımızın işe yaramadığını görüyoruz.

*Bundan sonraki süreçte cezai işlemlere başlayacağız. Evlerinde izole olması gerekenlerin dışarıda dolaştığını görürseniz lütfen bize bildirin.

*Bu kişiler derhal yurtlara yerleştirilecek, masrafları kendinden alınacak, cezai işlem uygulanacak ve virüsü yaymak sucundan savcılığa bildirilecek.

*2 yıldan başlamak üzere hapis cezası bile almaları söz konusu. Bu virüs sadece jandarma, polis, zabıta, belediye, kaymakamlık birimlerinin mücadelesi ile bitmez. Bu sürece herkesin katkı vermesi gerekiyor.